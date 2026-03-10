三井住建道はＳ高カイ気配、インフロニアがＴＯＢ◇

三井住建道路<1776.T>はストップ高カイ気配。９日取引終了後、インフロニア・ホールディングス<5076.T>傘下で直接の親会社にあたる三井住友建設から完全子会社化を目的としたＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格は１株２０００円。これにサヤ寄せする格好となっている。



三井住友建設は現在、三井住建道株の５３．６９％を所有している。親会社である三井住友建設と一般株主との間に生じ得る構造的な利益相反関係を解消し、迅速かつ機動的な意思決定ができるようにする狙いがある。買い付け予定数は４２９万５９４７株（下限１２０万３５００株、上限設定なし）、買い付け期間は３月１０日～４月２１日。ＴＯＢ成立後に三井住建道株は上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は９日付で同社株を監理銘柄（確認中）に指定した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS