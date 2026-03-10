ローラ・ワンデル監督の新作映画『Adam’s Sake（英題）』が、『アダムの原罪』の邦題で6月5日より新宿武蔵野館、シネスイッチ銀座ほかにて全国順次公開されることが決定した。

本作は、長編デビュー作『Playground／校庭』でカンヌ国際映画祭で国際批評家連盟賞受賞、米アカデミー賞国際長編映画賞ショートリスト選出を果たしたワンデル監督の2作目となる作品で、小児科病棟を舞台にしたヒューマンサスペンス。ベルギーの巨匠、ジャン＝ピエール＆リュック・ダルデンヌがプロデューサーを務め、第78回カンヌ国際映画祭批評家週間のオープニングを飾った。

容易に答えの出ない道徳的ジレンマに直面する看護師ルシーを演じたのは、『ジュリアン』でセザール賞主演女優賞に輝き、『CLOSE／クロース』『あやまち』などに出演するレア・ドリュッケール。孤立したシングルマザーのレベッカを、『あのこと』『タンゴの後で』『モンテ・クリスト伯』『ミッキー17』のアナマリア・ヴァルトロメイが演じた。

とある病院の小児科センターに、左腕を骨折したアダムという4歳の男の子が入院した。栄養失調で痩せこけたアダムは発育が遅れ、骨が脆くなっている。移民のシングルマザーのレベッカ（アナマリア・ヴァルトロメイ）が彼に適切な食事を与えていないと見なした裁判所は、彼女の面会を制限する命令を下した。自らもシングルマザーである看護師長のルシー（レア・ドリュッケール）は、息子と引き離され、親権を失うことを恐れるレベッカに寄り添おうとする。しかしレベッカの軽率な行動、上司や同僚からのプレッシャーによって追いつめられたルシーは、母子を救いたい気持ちと病院が従うべき司法制度との間で板挟みになっていく。

公開されたティザービジュアルは、4歳のアダムが、母レベッカにしがみつくシーンを切り取ったもの。アダムの表情には不安と怯えが見え、キャッチコピーとして「ママといたい。でもしにたくない」という悲痛な言葉が添えられている。

あわせて公開された特報映像では、アダムが病院内で母レベッカと引き離される様子が映し出されている。レベッカは「あの子を奪うの？」と泣きながら訴える。患者に寄り添いたい気持ちと制度の間で板挟みとなった看護師長ルーシーがとった行動とは。（文＝リアルサウンド編集部）