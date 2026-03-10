『DayDay. SUPER LIVE 2026』出演アーティスト第2弾発表！WEST.、ふみの出演決定

日本テレビ系 朝の情報番組 『DayDay.』 が届ける音楽ライブイベント『DayDay. SUPER LIVE』が、3年目となる2026年も開催。今回は日本武道館で3days開催となる。

そして出演アーティスト解禁第2弾として、WEST.とふみのの出演が決定した。

■WEST.＆ふみのはDay1に出演！

DayDay.レギュラーメンバー中間淳太が所属するWEST.と、1月に鮮烈デビューを果たした『No No Girls』出身のシンガーソングライター・ふみの。この2組はDay1/5月15日に出演決定。

同日に出演するのは、アイナ・ジ・エンド、東京スカパラダイスオーケストラ、BUDDiiS。この日限りのスペシャルパフォーマンスを日本武道館で披露する。『DayDay. SUPER LIVE』でしか見られない、貴重なコラボステージも。今後も追加アーティストが解禁される予定だ。

なおイベント公式では、3日間のオフィシャル先行受付中。

■イベント情報

『DayDay. SUPER LIVE』
05/15（金）～05/17（日） 東京・日本武道館
Day1（05/15）：アイナ・ジ・エンド　WEST.　東京スカパラダイスオーケストラ　BUDDiiS　ふみの
Day2（05/16） ：aoen　岩田剛典　THE RAMPAGE　CIRRA　超特急
Day3（05/17）：&TEAM　クレイジーウォウウォ!!　s**t kingz　FANTASTICS
and more… ※五十音順

■関連リンク

イベントサイト
https://dayday-live.jp/

