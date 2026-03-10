『DayDay. SUPER LIVE 2026』出演アーティスト第2弾発表！WEST.、ふみの出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日本テレビ系 朝の情報番組 『DayDay.』 が届ける音楽ライブイベント『DayDay. SUPER LIVE』が、3年目となる2026年も開催。今回は日本武道館で3days開催となる。

そして出演アーティスト解禁第2弾として、WEST.とふみのの出演が決定した。

■WEST.＆ふみのはDay1に出演！

DayDay.レギュラーメンバー中間淳太が所属するWEST.と、1月に鮮烈デビューを果たした『No No Girls』出身のシンガーソングライター・ふみの。この2組はDay1/5月15日に出演決定。

同日に出演するのは、アイナ・ジ・エンド、東京スカパラダイスオーケストラ、BUDDiiS。この日限りのスペシャルパフォーマンスを日本武道館で披露する。『DayDay. SUPER LIVE』でしか見られない、貴重なコラボステージも。今後も追加アーティストが解禁される予定だ。

なおイベント公式では、3日間のオフィシャル先行受付中。

■イベント情報

『DayDay. SUPER LIVE』

05/15（金）～05/17（日） 東京・日本武道館

Day1（05/15）：アイナ・ジ・エンド WEST. 東京スカパラダイスオーケストラ BUDDiiS ふみの

Day2（05/16） ：aoen 岩田剛典 THE RAMPAGE CIRRA 超特急

Day3（05/17）：&TEAM クレイジーウォウウォ!! s**t kingz FANTASTICS

and more… ※五十音順

