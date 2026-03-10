10日10時現在の日経平均株価は前日比1558.11円（2.95％）高の5万4286.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1476、値下がりは99、変わらずは15と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を330.24円押し上げている。次いで東エレク <8035>が136.38円、ファストリ <9983>が104.29円、ＳＢＧ <9984>が86.64円、フジクラ <5803>が57.66円と続く。



マイナス寄与度は5.55円の押し下げでローム <6963>がトップ。以下、ベイカレント <6532>が4.21円、ニトリＨＤ <9843>が2.88円、トレンド <4704>が2.74円、ＯＬＣ <4661>が2.12円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は鉱業の1業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、機械、ガラス・土石、銀行、卸売、電気機器と続いている。



※10時0分11秒時点



