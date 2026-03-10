Photo: 山科拓郎

外出先でガジェットの充電が減ってくると、だいたい同じことを考えます。「ケーブルどこだっけ」「端子合う？」「あ、モバイルバッテリーしかない」…みたいなやつです。

そんな“あるある”な悩みに正面から応えようとしているのが、4in1の直挿しモバイルバッテリー「yi-G Battery」。

端子をデバイスに直挿しできるほか、ワイヤレス充電やType-Cポートも備えていて、いろんなガジェットの充電をこれひとつで回しやすいタイプです。

「直挿し」の良さは残しつつ、弱点を潰しにきている

直挿しはシンプルで気楽です。挿せば充電できるし、ケーブル探しもいりません。でも小型だと、容量が心許ない、出っ張って邪魔、端子が折れそうといった、小さな不満が溜まりがちですよね。

「yi-G Battery」は、そういった弱点をちゃんと意識した設計に見えました。容量は5,000mAhで、直挿し系としてはしっかりめ。

私の使い方なら、1日持ち歩く前提でも、安心感がありました。最大22.5W充電に対応している点も、“小型＝遅い”のイメージを薄めてくれそうです。

持ち歩きの不安も減らせそう

小型バッテリーって、バッグの中で端子が露出しているだけでちょっと怖いんですよね。

Type-C、Lightningの端子を収納可能 Photo: 山科拓郎

その点、「yi-G Battery」は接続端子を内部に収納できる仕様。引っかかりや端子破損のリスクを抑えてくれそうです。

Lightningの端子には、ストラップ的に使える丈夫なケーブルも備わっています。本体は116gと比較的軽いので、キーホルダーに取り付けて持ち歩いたら便利かもしれませんね。

また、「ケーブル不要」でありつつ、Type-Cポートにケーブルを接続して使えるのも心強いと思いました。

充電しながらでも、使いづらさを減らす小技が

使いづらさを減らす工夫にも、注目したいところです。

背面のクリップ式スタンドがあるので、充電しながらでもスマホを立てて操作しやすい。動画を観たりメールに返信したりするのが、グッと楽になりました。

ガジェット同士が物理的に干渉しない範囲なら、組み合わせ次第で最大4台の同時充電も狙えます。

スマホ、ワイヤレスイヤホン、タブレット、モバイルWi-Fiなどをまとめて持ち歩く人にとっては、荷物だけじゃなく、頭の中のゴチャつきも軽くしてくれそうです。

充電の面倒をいろいろ減らしてくれる

「yi-G Battery」は、直挿しの手軽さを軸にしつつ、容量・多機能さ・持ち歩きやすさ・操作のしやすさまで、外出時の小さな不満をちゃんと減らしてくれる設計でした。

ケーブルを探さなくていい。ケースを外さなくていい。充電しながら操作しやすい。こうした要素が揃うと“つっかえ”が減って、外出先での充電がぐっとスムーズになります。詳細は以下リンク先ページをご覧ください。

【4台同時充電対応】新次元の直挿しモバイルバッテリーが登場！ 7,580円 一般販売予定価格：9980円(税込)より24%OFF machi-yaで見る

