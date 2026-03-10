【LEPSIMの黒スカート】が大人可愛い！ 40・50代が真似したい♡「サマ見えコーデ」

レディライクなファッションが注目を集める今。ミドル世代がこれから買うなら、シックな黒のスカートが正解かも。そこで今回は、【LEPSIM（レプシィム）】の黒スカートを使った「サマ見えコーデ」を解説します。今っぽいスポーツミックスコーデや、こなれ感のあるレイヤードスタイルをご紹介するので、ぜひ真似してみて。

ラガートップスと合わせてスポーティーに

【LEPSIM】「ストレッチサテンスカート」\3,857（税込・セール価格）

ストンと落ちるシルエットと光沢のあるサテン素材で、きれい見えが狙えるスカート。季節を問わず合わせやすい黒のスカートは、毎日コーデの即戦力になりそう。ゆったりとしたラガートップスと合わせれば、スポーツミックスな最旬ルックに。暗めのトーンで重たくなりすぎないように、足元はホワイト系のシューズで抜け感をプラスするのがポイント。

差し色でマンネリ打破

モノトーンコーデが地味に感じるときは、差し色アイテムでマンネリを打破！ 袖の配色デザインがアクセントになったセーターは、一点投入でこなれ見えが狙えます。フェイクファーのベストを合わせれば、顔まわりがグンと華やかな雰囲気に。トップスにボリュームがあるので、すっきりとした細身のスカートが好相性です。

