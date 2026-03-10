「真剣でかわいいｗ」「ナイスな表情！」と絶賛されているのは、トイレトレーニング中の子猫の光景。ひとりでトイレをしようと、トイレの中で真剣な顔の子猫の光景に、たくさんのエールが送られることとなりました。投稿は32万再生を突破し、子猫の頑張る姿が笑顔を届けています。

【動画：トイレトレーニング中の『赤ちゃん猫』→真剣な表情を浮かべて…思わず応援したくなる『尊い光景』】

真剣な顔でトイレをする天くんにエールの声続々

トイレトレーニングを頑張る子猫の光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『 Mikineeeeee-ow806763』。ある日、シャムトラ猫の天くんは真剣な表情でトイレ砂の上に腰を下ろしていたそう。少しずつ成長してきた天くんがひとりでトイレができるよう、飼い主さんがトイレトレーニングを始めてくれたのでした。

天くんはトイレ砂の上に座ると、一点を見つめてしぱしぱと目を閉じたり開いたり。飼い主さんがここでトイレをしてほしいのだと分かっているかのように、トイレをする準備を始めたといいます。

まだ手のひらに収まるほど幼い天くんが、頑張ってひとりでトイレをしようとする姿に、たくさんの人からエールを送られることとなったのでした。

少しずつ前のめりになっていく姿にキュン！

飼い主さんに見守られ、トイレトレーニングを始めた天くん。最初は砂の上にちょこんと座って固まっていた天くんですが、しばらくするとコツを掴んできたのか、全身に力を入れ始めたそう。生まれて間もない天くんですが、その飲み込みの早さに驚いてしまいます。

そして意識を集中させていくうちに、天くんの体はどんどん前のめりに。思わず体が動いてしまうほど集中している天くんの姿に、思わず応援の声をかけたくなってしまいます。

今では頼れるお兄ちゃんに成長した天くん

そうして飼い主さんと一緒にトレーニングをして、上手にひとりでトイレができるようになっていった天くん。他にもたくさんの努力を重ねて、天くんはいつしか立派な成猫へと成長していったそう。そして今では、保護猫活動をする飼い主さんが預かっている子猫たちのお兄ちゃんとして、みんなから慕われる立派な猫ちゃんに成長したといいます。

子猫が激しくじゃれついてきても、これまでたくさんの努力と向き合ってきた天くんは子猫の甘噛みも涼しい顔で受け流せます。

トイレで真剣にトレーニングをしていた子猫の天くんが、こんなにも頼もしく優しいお兄ちゃんになった姿に、なんだか胸が温かくなるのでした。

そんな天くんのトイレトレーニングの光景には、「ひとりでおトイレできて偉いねぇ♡」「めっちゃ真剣ｗ」「だんだんと前のめりになるの可愛すぎる」と、絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『 Mikineeeeee-ow806763』では、天くんのそんな成長の様子や、家族猫ちゃんたちの日常の様子、保護猫ちゃんたちとの交流が投稿されていますよ。

天くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「 Mikineeeeee-ow806763」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。