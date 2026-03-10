今回紹介するのは、Threadsにアップされた投稿主さんの髪の毛を引っ張っていた猫ちゃん。突然の事態に投稿主さんはビックリ。どうしたのかと思ってよくよく見ていたら、ある行動をしていたそうです。その内容とは…。

投稿はThreadsにて、4万回以上表示。いいね数は6000件を超えていました。

髪の毛引っ張ってくるからなにごと！？と思ったら

今回、Threadsに投稿したのは「nyanko__nyaaa」さん。登場したのは、猫のつくねちゃんです。

投稿主さんによると、この日つくねちゃんは突然、髪の毛を口で引っ張ってきたとのこと。突然の奇行に驚いた投稿主さん。何事かと思い、つくねちゃんの方をよくよく見てみると…。お皿の中にぬいぐるみが入れられていたようです。

状況から察するに、もしかしたらつくねちゃんは投稿主さんのためにご飯を用意してあげたみたいです。おままごとができるなんて、とっても賢い猫ちゃんですね。天才猫といっても過言ではないかも。

天才猫の登場に猫好き驚く

ご飯の代わりとして、お皿にぬいぐるみを入れていたつくねちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「今日のメニューは…カワウソご飯かな」「飼い主さんとおままごと」「天才すぎませんか…！？食べろってこと…！？」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの猫好きさんが、つくねちゃんの頭の良さに驚き、そして癒されたみたいです。

Threadsアカウント「nyanko__nyaaa」では、猫のつくねちゃん、ごろうちゃん、ぽんずちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの投稿は見ていて気持ちが和みます。

