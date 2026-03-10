今日10日の関東は平野部でも雪の降っている所があり、宇都宮市では午前9時に12センチの積雪を観測しました。東京23区でもうっすらと雪の積もっている所があり、路面の凍結などに注意が必要です。

関東は平野部でも積雪

関東地方は今朝(10日)にかけて気温が下がり、北部を中心に平野部でも雪が降りました。午前9時現在の積雪の深さは宇都宮市で12センチと、平野部でも2〜3時間の間に積雪が急増した所があります。東京23区でも雨から雪に変わり、練馬区や板橋区などではうっすらと雪が積もっています。





このあと昼頃には雪や雨はやむ見込みですが、群馬県など北部の山や箱根周辺などでは夕方まで雪の降る所があるでしょう。積雪や凍結で路面の状況が悪くなるため、スリップ事故や転倒、交通機関の乱れなどにご注意ください。

慣れない大雪 注意が必要な場所は

普段、雪に慣れていない方が、雪道を歩く際、特に注意すべき所は4つあります。



1つめは、歩道橋の上や、橋の上です。地面と接していないので、地面からの熱が伝わりにくく、凍結しやすくなります。

2つめは、バスやタクシーの乗り降り場所です。人の乗り降りや、車のタイヤによって、雪が踏み固められると、滑りやすくなります。

3つめは、横断歩道です。多くの人や車が通ることで、雪が踏み固められやすくなるだけではありません。特に、白線部分は、水が染み込みにくく、薄い氷の膜が出来やすいのです。

4つめは、地下への出入り口や、建物への出入り口です。靴の底に付着していた雪が、出入り口付近に残っていることもあります。地下へ降りる時は、段差があるため、更に危険です。