日本武道館開催『DayDay.』音楽イベント、第2弾出演者発表 WEST.、『No No Girls』出身・ふみの【出演アーティスト一覧】
5月15日、16日、17日の3日間にわたって、日本武道館で開催される『DayDay. SUPER LIVE 2026』の出演アーティスト第2弾が10日、発表された。
【写真】『DayDay. SUPER LIVE 2026』に出演する「ふみの」
同イベントは、日本テレビ系朝の情報番組『DayDay.』が届ける音楽ライブイベント。今年で3年目となる。
今回は発表されたのは『DayDay.』レギュラーメンバー・中間淳太が所属するWEST.、今年1月にデビューした『No No Girls』出身のシンガー・ソングライター「ふみの」。2組は、15日の「Day1」に出演。同日には、アイナ・ジ・エンド、東京スカパラダイスオーケストラ、BUDDiiSが出演し、この日限りのスペシャルパフォーマンスを披露する。
なお、今後も追加出演者を発表する予定。
【出演解禁済みアーティスト一覧】
■Day1：5月15日（金）
アイナ・ジ・エンド、東京スカパラダイスオーケストラ、BUDDiiS
■Day2：5月16日（土）
aoen、岩田剛典、THE RAMPAGE、CIRRA、超特急
■Day3：5月17日（日）
&TEAM、クレイジーウォウウォ!!、s**t kingz、FANTASTICS
