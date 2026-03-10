100均で300円で買えちゃった！「通販だと10倍近い価格！」推しグッズを守れる専用カバー
商品情報
商品名：ハートうちわカバー（アソート3）
価格：￥330（税込）
対応するうちわのサイズ：W295mm×H285mm（柄の長さを含めない）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4967574599445
ダイソーなら300円で高クオリティ♡可愛いうちわカバーを発見！
ライブやイベントに参加する際、大切なうちわが傷ついてしまわないか心配ですよね。最近は専用カバーなども売っていますが、デザインが可愛いものだとお値段が張るイメージがあります…。
そんな中なんとダイソーで、デザイン性の高いうちわカバー『ハートうちわカバー（アソート3）』を発見！筆者が訪れた店舗では、推し活グッズ売り場に陳列されていました。
価格は330円（税込）と、かなりお手頃！楽天市場でそっくりな商品が約10倍の価格で販売されているので、とてもお得に感じます。
レザー調素材でチープ感のない仕上がり♡
スナップボタンで開閉して、中にうちわを収納する仕組みになっています。
うちわの柄を挟むようにしてボタンを留めます。
サッと開閉できるので、取り出す際もスマートです。
ただ収納するだけでなく、デコレーション要素もあって楽しく使えるのもポイント。
ハート形のフレームのようなデザインなので、推し活がより捗ります♡
裏面は全面クリアになっているのも魅力的。
うちわのデザインが見やすく、カバーから取り出さなくてもメッセージなどが見えるのがいいですね！
ループ付きでストラップを装着できる！
また、ループが3か所に付いています。
フックなどを使用すれば、そのままディスプレイできます。
カバーを装着したまま飾れるので、ホコリや汚れからも守れます。
ストラップを装着することもできます！
お好みのスマホショルダーなどを組み合わせれば、コーディネートも楽しめますよ。
ループ付きで吊るせるうちわケースはダイソーでも珍しくはないですが、レザー調素材＆肩掛けできるタイプは珍しいと思いました！
クオリティが高く人気が出そうな、ダイソーの『ハートうちわカバー（アソート3）』。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。