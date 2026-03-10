100均で300円で買えちゃった！「通販だと10倍近い価格！」推しグッズを守れる専用カバー

ライブやイベント参戦時に大切なうちわが傷つかないか心配。専用カバーに入れるのも手ですが、デザインが凝ったものだとお値段が張りますよね…。なんとダイソーで可愛いうちわカバーを発見♡しかも300円とお手頃なんです。そっくりな商品が通販サイトで約10倍の価格で販売されていて驚き！これはお得感が高いですよ◎

商品情報

商品名：ハートうちわカバー（アソート3）

価格：￥330（税込）

対応するうちわのサイズ：W295mm×H285mm（柄の長さを含めない）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4967574599445

ダイソーなら300円で高クオリティ♡可愛いうちわカバーを発見！

ライブやイベントに参加する際、大切なうちわが傷ついてしまわないか心配ですよね。最近は専用カバーなども売っていますが、デザインが可愛いものだとお値段が張るイメージがあります…。

そんな中なんとダイソーで、デザイン性の高いうちわカバー『ハートうちわカバー（アソート3）』を発見！筆者が訪れた店舗では、推し活グッズ売り場に陳列されていました。

価格は330円（税込）と、かなりお手頃！楽天市場でそっくりな商品が約10倍の価格で販売されているので、とてもお得に感じます。

レザー調素材でチープ感のない仕上がり♡

スナップボタンで開閉して、中にうちわを収納する仕組みになっています。

うちわの柄を挟むようにしてボタンを留めます。

サッと開閉できるので、取り出す際もスマートです。

ただ収納するだけでなく、デコレーション要素もあって楽しく使えるのもポイント。

ハート形のフレームのようなデザインなので、推し活がより捗ります♡

裏面は全面クリアになっているのも魅力的。

うちわのデザインが見やすく、カバーから取り出さなくてもメッセージなどが見えるのがいいですね！

ループ付きでストラップを装着できる！

また、ループが3か所に付いています。

フックなどを使用すれば、そのままディスプレイできます。

カバーを装着したまま飾れるので、ホコリや汚れからも守れます。

ストラップを装着することもできます！

お好みのスマホショルダーなどを組み合わせれば、コーディネートも楽しめますよ。

ループ付きで吊るせるうちわケースはダイソーでも珍しくはないですが、レザー調素材＆肩掛けできるタイプは珍しいと思いました！

クオリティが高く人気が出そうな、ダイソーの『ハートうちわカバー（アソート3）』。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。