レッズは8日（日本時間9日）、左腕のアンドリュー・アボット投手を（26）3月26日に本拠地で行われるレッドソックス戦での開幕投手に指名した。アボットにとって開幕投手は初めてとなる。

アボットはレッズ3年目の昨季、29試合に先発して10勝7敗、防御率2.87、166回1/3を記録。初めてオールスターにも選出された。

AP通信によるとテリー・フランコナ監督から開幕投手に指名されたことについて、アボットは「本当に素晴らしいこと。開幕日にシンシナティでマウンドに立てることを光栄に思う。実際に現場にいて、シンシナティが開幕日を祝日のように盛大に祝うのを見てきたからね。ワクワクしているし、全力を尽くすつもりだ」と話した。

昨年の開幕投手だった右腕ハンター・グリーンは現在、投球肘の張りのためMRI検査を受けており、投球を行っていない。アボットは2021年のドラフトで、バージニア大学からレッズに2巡目指名された。2年後にメジャーデビュー。メジャー通算成績は75試合（すべて先発）で28勝23敗、防御率3.42、383奪三振、139四球、WHIP1.243となっている。