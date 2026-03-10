長崎県内で出土した弥生時代前中期の４個体の人骨の核ゲノム（全遺伝子情報）配列を解析したところ、現代日本人につながる縄文人と渡来人の遺伝的交流が一気にではなく、徐々に進んでいたことがわかった。

東邦大や東京大などの研究グループの論文が、科学誌サイエンティフィック・リポーツに掲載された。日本人集団の形成過程を知るうえで重要な発見と言える。

水野文月・東邦大講師（人類学）らの研究グループは、同県平戸市の根獅子（ねしこ）遺跡の３個体（成人男性、成人女性、幼年男児）と、同県壱岐市の正村遺跡の１個体（成人男性）の核ゲノムを解析。根獅子と正村の成人男性は、縄文人由来と大陸からの渡来人由来の両方のゲノム成分を併せ持っていた。一方で、根獅子の女性と幼児は縄文人とほぼ同じゲノム成分だった。

根獅子の３個体は頭骨の形態から、弥生時代に入っても顔つきや体格が縄文人のままだった「縄文系弥生人」に分類され、縄文時代の埋葬法である土坑墓に埋められていた。正村の男性は頭骨の損傷が激しく形態は不明だが、弥生時代の石棺墓から見つかった。

４個体は放射性炭素年代測定などから、交流の初期段階の約２３００〜２５００年前の人骨とみられ、縄文人の遺伝的成分だけの個体と、縄文人と渡来人双方の成分を持つ個体が、同時代・同地域に共存していたことが明らかになった。

弥生時代の人骨を巡っては、渡来経路の一つとされる土井ヶ浜遺跡（山口県下関市）や、福岡平野の金隈（かねのくま）遺跡（福岡市）などで高身長、面長な顔立ちの渡来系弥生人の人骨が出土している。渡来人のルートから外れた平戸でも遺伝的交流があったことが今回、裏付けられ、交流自体は約２５００〜２６００年前に始まっていたと考えられるという。

研究グループの一員で、東京大の植田信太郎名誉教授（人類学）は「これまで骨の形態からしかわからなかった縄文系弥生人の詳細が遺伝的に明らかになった意義は大きい。大陸からの人口流入が一気にではなく、じわじわと進んだことを示している」と話した。