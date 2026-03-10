レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの佐々木美乃里（29）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。東京ドームで開催中のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンドを生観戦した様子を投稿した。

「侍ジャパン準々決勝進出決定おめでとうございます!! 私はチャイニーズ・タイペイ戦を現地観戦!!」とつづり、白の日本代表ユニホームや、大谷翔平投手の背番号「16」紺色キャップをかぶったショットを公開。「長年、プロ野球ファンとして日本を応援してきて念願のWBC生観戦!!現地の熱気すごかったー!!最高!!友達のチケット運に大感謝 今大会も無敗で優勝しましょう!!全力応援します!!」と興奮を伝えた。

ファンやフォロワーからも「勝利の女神」「ユニフォーム姿めちゃくちゃ可愛い」「ユニフォーム姿魅力的」「可愛すぎる」「笑顔の素敵な美人さん」「セクシーすぎる」などのコメントが寄せられた。

また、別の投稿では「初主演映画 東京上映決定!!祝」と報告。陸上ユニホーム姿の映画撮影ショットやポスター写真を公開し、「愛知県の西三河を舞台とした映画『さよならは5月の風のように』東京で上映されます」とつづった。

佐々木は岐阜県出身。歯科衛生士時代に名古屋駅でスカウトされモデルデビュー。22年からレースクイーン活動も開始。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員特別賞と東京中日スポーツ新人賞をダブル受賞。24年10月公開の映画「さよならは5月の風のように」で映画初主演。「レースアンバサダーアワード2024」では大賞5人に選出されただけでなく、週刊プレイボーイ賞と東京中日スポーツ賞の“3冠”。25年5月発売の「週刊プレイボーイ」で単独グラビア掲載。格闘技イベントK−1のラウンドガールや、東京オートサロンのイメージガールなども経験。TBS系「水曜日のダウンタウン」に「満腹×ジャンケン」企画などに出演し美貌が注目を浴びた。特技はバドミントン、バスケットボール、歯磨き。趣味は旅行、美容。好きな食べ物はエビ、トマト、フルーツ。163センチ。血液型B。愛称は「みのりん」。