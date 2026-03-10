お笑いコンビ、紅しょうが稲田美紀（37）が、9日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。過去の恋人にプロポーズされていたことを明かした。

「あのちゃんと飲むinスナック」と題した企画で、あの、カーネーション吉田結衣とトーク。すぐにでも結婚したいという稲田は「だいぶ前につきあってる人は1回プロポーズされてるんです」と告白。相手が多忙だったため「2年付き合ったんですけど、旅行とか行けなくて。家で手つないでデートみたいな。それが嫌というか、一生これなんかなみたいな」と落胆したという。

続けて「その人に別れましょうって言ってからプロポーズされたんです。『結婚して欲しい』って言われて」と振り返り、「で、指輪とネックレス渡されて、指輪断ってネックレスもらった」と、普段使いできるネックレスだけしっかりもらって帰ったと笑った。

しかし「今日、久々にそのネックレスを午前中に見つけて。むちゃくちゃ絡まってて」と苦笑い。「4時間かけてほどいて。今日の朝ね？ で、付けたらピタピタやったんです。もうええわ、これと思って」と諦めがついた様子だった。