中国の宅配便発展指数、1-2月は前年比1．5％増

中国国家郵政局の3月9日の発表によると、中国の今年1〜2月の宅配便発展指数は前年同期比で1．5％上昇して374．1に達しました。宅配便の市場規模は着実に拡大したとのことです。業界は多くの要因に後押しされて、「春節（旧正月、2026年は2月17日）前に活況、春節連休中に一服、連休後に反発」という周期に沿った変動を呈し、比較的強い強靭（きょうじん）さを示しました。

宅配便業界は年初来、元旦、年貨祭（春節用品フェア）、消費補助金、春節連休など多重の要素に後押しされて市場規模は着実に拡大しました。1月には1日当たりの宅配便取扱量は5億9000万件を超えました。業界は春節連休の影響を受け、はっきりとした周期性の変動を示しました。宅配便取扱量は春節期間中の帰省などの旅行需要に対応するための特別輸送体制である「春運」（2026年は2月3日から3月13日まで）の第1週には春節前のピークを迎え、1日当たりの宅配便取扱量は約6億7000万件に達しました。配達員は春節期間中、職務を全うし、春節用品の配達需要を力強く支えました。春節連休後、宅配便業界は急速に通常の状態を回復し、1日当たりの取扱量が7億件を突破する最大記録も出現しました。（提供/CGTN Japanese）