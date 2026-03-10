好き＆行ってみたい「福井県の道の駅」ランキング！ 2位「シーサイド高浜」を抑えた1位は？【2026年調査】
日差しの温もりに春の気配を感じる日が増え、家族や友人とおいしいものを探しにドライブへ出かけたい気分が高まっている人も多いのではないでしょうか。地域の魅力がぎゅっと詰まった目的地として、いま改めて注目したいスポットが勢ぞろいしています。
All About ニュース編集部では、2026年2月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「福井県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「魚が美味しそうだし、景色が綺麗で休憩に良さそう」（40代女性／千葉県）、「本格的な温泉と海の幸を味わいたい」（40代男性／愛知県）、「海辺の風を感じながら特産品を見て回りたいから」（30代女性／長野県）といった声が集まりました。
回答者からは「子ども心をくすぐるワクワク感と、地球の歴史に触れるような静けさを感じるから」（50代男性／広島県）、「大きな恐竜のモニュメントがあって迫力があるし、写真を撮ったりして楽しめるから」（30代女性／石川県）、「福井県といえばまず思い浮かぶのが恐竜です。ここは近くに福井県立恐竜博物館があり、道の駅内でも 恐竜モニュメントや恐竜グッズが充実しています」（60代男性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです. 最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：シーサイド高浜（高浜町）／28票若狭湾に面し、美しい日本海の景色を堪能できる道の駅です。温浴施設「湯っぷる」を併設しており、ドライブの疲れを癒やすのに最適です。地元の鮮魚や特産品が充実しているほか、青い海を眺めながらゆったりとした時間を過ごせるリゾート感あふれる雰囲気が魅力となっています。
1位：恐竜渓谷かつやま（勝山市）／50票「恐竜のまち」として知られる勝山市にあり、福井県立恐竜博物館へのアクセスも抜群な人気スポットです。大きな恐竜のモニュメントが出迎えてくれ、子どもから大人までワクワクする空間が広がっています。地元の新鮮な野菜や、恐竜にちなんだユニークなグルメ・お土産が充実している点も高く評価されました。
