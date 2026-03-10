静岡県沼津市の70代女性から現金60万円とキャッシュカード2枚をだまし取り静岡市内の商業施設のATMで現金50万円を払い出して盗んだ疑いで、名古屋市に住む16歳の男子高校生が3月9日に再逮捕されました。

詐欺と窃盗の疑いで再逮捕されたのは、名古屋市に住む男子高校生（16）です。

警察によりますと、男子高校生は何者かと共謀して、2026年2月12日から13日までの間、沼津市に住む無職の70代女性に被害者の息子や証券会社の職員をかたった何者かが「株をやっていて配当金がある」「税金にお金が必要で貸してくれないか」「脱税で逮捕される可能性がある」「法律事務所の人が取りに行く」などと電話をかけました。

その後、法律事務所の職員を装った男子高校生が女性の家を訪れて現金60万円とキャッシュカード2枚をだまし取り、翌14日にだまし取ったキャッシュカード1枚を使用して、静岡市内の商業施設内に設置されたATMから現金50万円を払い出して盗んだ疑いが持たれています。

男子高校生は、何者かと共謀して静岡県富士市に住む無職80代女性の家に「急いで現金が必要になった。自分はいけないので法律事務所の職員が代わりに取りに行くから現金を渡してもらいたい」などと電話をかけ、その後法律事務所の職員を装って女性の家を訪れて現金120万円を騙し取った詐欺の疑いで、2月16日に逮捕されていました。

警察は男子高校生が容疑を認めているかどうか、明らかにしていません。警察では余罪も視野に入れ、捜査をしています。