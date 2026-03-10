3月10日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

今日の熊本の紫外線レベルは、5段階中下から2番目の「中程度」の予想です。まだ「強い」レベルではありませんが、油断はできません。午前10時から午後2時頃にかけて、長時間、日に当たると日焼けしてしまうことがあります。3月の紫外線は10月と同じくらいのレベルです。ここ数日は気温が低いため油断しがちですが、日差しはすでに春のようですので、長時間外にいる際は注意が必要です。

今朝の気温と天気

今朝の最低気温は熊本市で3.2℃と、平年より少し低く寒い朝となりました。阿蘇市乙姫は氷点下1.2℃、菊池市でも氷点下0.5℃まで下がっています。寒気が流れ込んでいるため、空気が冷たくなっています。

日中はすっきり晴れて青空が広がりそうです。雲がかかっている阿蘇地方も昼前からは晴れる見込みで、雨の心配はありません。日中の最高気温は熊本市や天草市牛深で15℃、阿蘇市乙姫は11℃の予想です。日差しは暖かいものの、北風が冷たく感じられそうです。

明日も晴れますが、放射冷却が強まるため、今朝よりさらに冷え込み、熊本市で2℃、阿蘇市乙姫では氷点下3℃の予想です。木曜日は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になり、雲が多く雨の降る所もあるような変わりやすい天気になりそうです。金曜日は晴れますが、再び冷たい北風が吹き寒くなるでしょう。週末は晴れてお出かけ日和となり、日中は熊本市で18℃くらいまで上がりますが、朝晩は3℃ほどと冷え込みが続く見込みです。

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。