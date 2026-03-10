乃木坂46井上和『TIF』三代目チェアマンに就任 二代目・長濱ねるから引き継ぐ「しっかり受け取って繋ぎたい」【コメントあり】
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、7月31日、8月1日、2日の3日間、お台場・青海周辺エリアにて開催する世界最大のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック』（以下、TIF2026）のチェマンに就任することが決定した。
【写真】大胆太ももチラリ…艶っぽい美しさあふれる井上和
これまで初代チェアマンを指原莉乃、二代目チェアマンを長濱ねるが務めてきたが、今回から井上は三代目のチェアマンとして「TIF2026」を盛り上げる。
井上は、2022年に「乃木坂46 5期生」としてデビューし、「おひとりさま天国」「チートデイ」など表題曲でセンターに抜てき。ラジオパーソナリティーを務めるなどグループの中心メンバーとして活躍するほか、ファッション誌の専属モデルや2026年の大河ドラマ出演など、モデル・俳優としても活動の幅を広げている。
さらに、フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』で、3月のマンスリーエンタメプレゼンターを担当することも発表された。今後、番組内でもTIF2026の情報を届ける。
2010年に初開催したTIFは、昨年開催した「TIF2025」で15周年を迎えた。同イベントでは総勢214組・1561人のアイドルが出演し、3日間で約8万5千人を動員。最終日の単日券は2年連続でSOLD OUTとなるなど、記念イヤーにふさわしい盛況となった。
■井上和 コメント
皆さん、はじめまして！「TOKYO IDOL FESTIVAL」の三代目TIFチェアマンを務めさせていただくことになりました。乃木坂46の井上和です。
15年の歴史を持つTIFには、初代・指原莉乃さん、そして、二代目・長濱ねるさんと、
アイドルとしても活躍されてきたお2人がチェアマンを担当されています。これまでのチェアマンのお仕事を参考にしながら、私なりにしっかり受け取って繋ぎたいと思います。
また、フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』で、3月のマンスリーエンタメプレゼンターも務めさせていただくことになりました！今後、番組の中でもTIF2026の情報をお伝えできたらいいなぁと思っております。
アイドルの皆さん、そして、ファンの皆さんの想いが詰まったTIFの魅力を、私自身も楽しみながら、お届けしていきたいと思います。頑張ります！よろしくお願いします！
【写真】大胆太ももチラリ…艶っぽい美しさあふれる井上和
これまで初代チェアマンを指原莉乃、二代目チェアマンを長濱ねるが務めてきたが、今回から井上は三代目のチェアマンとして「TIF2026」を盛り上げる。
さらに、フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』で、3月のマンスリーエンタメプレゼンターを担当することも発表された。今後、番組内でもTIF2026の情報を届ける。
2010年に初開催したTIFは、昨年開催した「TIF2025」で15周年を迎えた。同イベントでは総勢214組・1561人のアイドルが出演し、3日間で約8万5千人を動員。最終日の単日券は2年連続でSOLD OUTとなるなど、記念イヤーにふさわしい盛況となった。
■井上和 コメント
皆さん、はじめまして！「TOKYO IDOL FESTIVAL」の三代目TIFチェアマンを務めさせていただくことになりました。乃木坂46の井上和です。
15年の歴史を持つTIFには、初代・指原莉乃さん、そして、二代目・長濱ねるさんと、
アイドルとしても活躍されてきたお2人がチェアマンを担当されています。これまでのチェアマンのお仕事を参考にしながら、私なりにしっかり受け取って繋ぎたいと思います。
また、フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』で、3月のマンスリーエンタメプレゼンターも務めさせていただくことになりました！今後、番組の中でもTIF2026の情報をお伝えできたらいいなぁと思っております。
アイドルの皆さん、そして、ファンの皆さんの想いが詰まったTIFの魅力を、私自身も楽しみながら、お届けしていきたいと思います。頑張ります！よろしくお願いします！