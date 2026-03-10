ビジネスの場で、与えられたプランに「ああでもない、こうでもない」と弁解するより望ましい姿勢とは？【論語】

ビジネスの場で、与えられたプランに「ああでもない、こうでもない」と弁解するより望ましい姿勢

子貢（しこう）、君子（くんし）を問う。子（し）の曰（いわ）く、先（ま）ず其（そ）の言（げん）を行（おこ）ない、而（しこう）して後（のち）にこれに従（したが）う。

子貢が、君子とはどのような人のことかをたずねた。先生はいわれた。君子というものはまず、いおうとすることを実行して、その後で説明をするような人のことだ。

ビジネスの場で、自分に降りてこないプランについて、自分だったらああして、こうして…… と説明だけはよくする人がいます。しかし、いざプランが与えられると、やはりああでもない、こうでもないと弁解ばかりで、まともな結果を出すことができないのです。まずは結果を出してから、その後に説明をするくらいの、実行を第一とする姿勢が望ましいものである、と孔子はいっているのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 論語』

監修：山口謠司 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1963年長崎県生まれ。博士(中国学)。大東文化大学文学部大学院、フランス国立高等研究院人文科学研究所大学院に学ぶ。ケンブリッジ大学東洋学部共同研究員などを経て、現大東文化大 学文学部中国学科准教授。 主な著書に『語彙力がないまま社会人になってしまった人へ』(ワニブックス)、『日本語を作った男 上田万年とその時代』(第29回和辻哲郎文化賞を受賞。集英社インターナショナル)、『日本語の奇跡〈アイウエオ〉と〈いろは〉の発明』『ん─日本語最後の謎に挑む─』『名前の暗号』(新潮社)、『てんてん 日本語究極の謎に迫る』(角川書店)、『日本語にとってカタカナとは何か』(河出書房新社)、『大人の漢字教室』『にほんご歳時記』(PHP 研究所)、『漢字はすごい』(講談社)、『語彙力のヘソ』(徳間書店刊)、『おとなのための 1 分読書』(自由国民社)など著書多数。