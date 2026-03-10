何でもいっぱい食べちゃダメ！ダイエットによい野菜と悪い野菜とは！？【内臓脂肪の話】

ダイエットによい野菜と悪い野菜とは

いも類、根菜類は糖質高め

野菜はヘルシーで、脂肪を減らすには最適な食材ととらえている人は多いと思います。ただ一口に野菜といっても、どんどん食べてほしい野菜と、注意してほしい野菜があります。

たとえば、じゃがいもやさつまいも、里芋、山芋などのいも類は糖質が多いので注意が必要です。食物繊維は豊富なのですが、糖質含有量もじゃがいも１個（１５０グラム）につき22グラム、さつまいも１本（２５０グラム）は６５．７グラムと高め。春雨や片栗粉もいも類のでんぷんが原料となっているため控えたい食品です。

また、根菜類も糖質量が比較的高め。かぼちゃは５０グラムで８.６グラム、にんじん小１本（９０グラム）で５.６グラム、れんこん小１個（１２０グラム）で13グラムです。甘いフルーツトマトも糖質が多いので食べ過ぎは禁物です。

ただ、いも類や根菜類に含まれる糖質は多糖類と呼ばれるもので、ほかの糖質に比べて消化・吸収に時間がかかるという特性があります。食物繊維も豊富なので食後に血糖値が急上昇することはないため、極端に減らさなくてもよいでしょう。

一方、葉物野菜は糖質が少なくビタミンＣも補給できる優秀な食材です。ブロッコリーやほうれん草、アスパラなどはたんぱく質の代謝に不可欠な葉酸を多く含んでいるため、肉や魚、卵などと合わせて食べるとよいでしょう。

