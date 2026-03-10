スクワットでバスト＆ヒップが上がる！姿勢を整え、基礎代謝をアップさせる最強ダイエット術

姿勢を整え、基礎代謝をアップさせる最強ダイエット術

スクワットで姿勢が整い、バストとヒップの位置が上がる！？

太ったり体型が崩れたりするのには二つの原因があります。一つは本来あるべきの骨の配列が崩れ、猫背になったりして姿勢が悪くなること。バストとヒップが垂れておなかが出るため、実際にそれほど体重は増えていなくても太って見えます。こちらは骨と関節の位置を整え、正しい姿勢に戻すことで即効的に改善ができます。

もう一つの原因は、筋肉が減って体脂肪が増えること。もともとの筋肉が運動不足で細くなっていくと基礎代謝が下がり、食事で摂るエネルギーが行き場を失って余ります。この余ったエネルギーが、体脂肪として体に蓄積されるのです。これらの太って見える、または太る原因を一気に解決してくれる画期的なメソッドが、本書で紹介する「女子のスクワット」です。

やり方はとっても簡単。ストレッチの要素を取り入れたスクワットと翌日に行うストレッチで姿勢を整えるだけ。スクワットなら1日3分程度、ストレッチなら30秒ほど行うだけで姿勢が整い、バストとヒップの位置が上がります。

さらにスクワットを続けていくことで養われる筋肉が基礎代謝をアップさせ、おなかや脚はもちろん、全身の体脂肪を燃焼してくれるのです。姿勢改善をファーストステップとするなら、必要な筋肉を養って体脂肪を減らしていくプロセスがセカンドステップ。この二段構えのメソッドなら日々効果を実感でき、結果に繋がるのです。

出典：『1日3分でおなかも脚も細くなる 女子のスクワット』