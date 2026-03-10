好感度を上げるために最も重要なのは「声」！声のアピール力を高める方法とは？【ヤバい心理学】

好感度を上げるために最も重要なのは「声」！声のアピール力を高める方法とは

適切な話し方を身につけて話し上手になる

男女問わず、話の上手な人というのはいるものです。話題が豊富で頭の回転も速い、さらに話術にも長た けているとなればそんな人に憧れるのも当然のことです。

しかし、それだけの知識を蓄えたり、話術を磨くにはそれなりの時間がかかります。それならば、まず自分の話す「声」を見直してみてはどうでしょうか。

一説によると、聞き手が話し手から受け取る情報で言葉そのものの意味である「内容」は７％に過ぎず、残りは表情や身振りなどの「身体」が55％、声の大きさやスピードといった「声」が38％となっています。

声に集中させるために最も大切なのが、「間」です。大事な言葉を発する前に絶妙な間をとれば相手は自然と次の言葉に集中します。

また、話す速度やリズムも大切です。相手の理解に合わせて、適切な速度で話しましょう。決して早口になってはいけません。逆に淡々とゆっくり話すのもダメ。相手を飽きさせないような抑揚が必要です。話すときの声については少し意識するだけで、大きく効果が上がります。誰かと話すときにぜひ試してみてください。

