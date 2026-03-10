

岩瀬洋志

岩瀬洋志がこのほど、東京・原宿で行われた『ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT』に出席した。

「SHISEIDO」ブランドの象徴的な製品「アルティミューン」が融合したポップアップイベントがヨドバシJ6ビルで期間限定（15日まで）でオープン。

白のセットアップの装いで登場した岩瀬。「生活や仕事で基礎力が大事だと感じる瞬間は？」と聞かれ「体を一番大切にしていて、この体をよりパワーアップさせるためにある一つのルーティーンをしています。それは、必ず仕事前に朝コールドシャワーを浴びるということです。それによって血行が良くなり、すごく目が覚めてやる気が出ます。なので、今後はコールドシャワーに加えてアルティミューンを使って、更にパワーアップしようかなと思っています」

また、「365日続けていることや心がけていることは？」という質問には「コールドシャワーは3年間ずっと続けているのですが、最近新しく続けていることはストレッチです。寝る前のストレッチをしているかしていないかで、朝起きたときの疲れが全然違います。毎日仕事が続いているときはストレッチをすることで翌日の仕事につながると思い、大切さを痛感しています」と回答した。