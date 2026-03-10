１０日の東京株式市場は買い先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比７９５円高の５万３５２４円と大幅反発。



前日に日経平均は一時４０００円を上回る記録的な下落となり、その後は下げ渋ったものの終値で５万２０００円台まで一気に水準を切り下げた。しかし、きょうは米国株が終盤切り返したことを受け、幅広い銘柄に買い戻しが入っている。トランプ米大統領がイランへの軍事攻撃に関して終結が近いと述べたことが伝わり、投資家心理が改善し相場の流れが変わった。ただ、依然としてニュースフロー次第で上下に振れやすい相場環境にある。今週末１３日にメジャーＳＱ算出を控えていることもあり、日経平均は先物主導でボラタイルな値動きが続きそうだ。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

