ドル円理論価格 1ドル＝156.05円（前日比-1.12円）
割高ゾーン：156.80より上
現値：157.89
割安ゾーン：155.29より下
過去5営業日の理論価格
2026/03/09 157.17
2026/03/06 157.26
2026/03/05 157.10
2026/03/04 156.04
2026/03/03 156.03
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
