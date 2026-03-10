高貴で麗しすぎる…IU＆ビョン・ウソクの神々しい王族ショット 韓国ドラマ『21世紀の大君夫人』ビジュアル公開
韓国の俳優IU（『おつかれさま』）と、ビョン・ウソク（『ソンジェ背負って走れ』）がW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』が4月10日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される。（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）
【動画】刺激的なビジュアルで存在感放つ…ビョン・ウソク＆八木莉可子
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イ・アン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。
主演の財閥令嬢と王子を演じるのは、アジアを代表するトップスターIU と、いま最も勢いに乗る俳優ビョン・ウソク。豪華W主演により、まさに“歴代最強級”のカップルが誕生した。
『おつかれさま』で圧巻の演技を披露し、名だたる賞を席巻したIUだが、本作では、抜群の美貌と知性を持ちながらも自らの立場にコンプレックスを抱える財閥令嬢ソン・ヒジュを熱演。プライドと孤独を併せ持つヒロイン像を、繊細かつ力強く体現する。
一方、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクを果たしたビョン・ウソクは、王族の血を引くも次男というポジションで真に所有できるものがないがゆえ、情熱的な野望を抱くも沈黙を強いられながら生きてきた孤独な王子を演じる。静かなまなざしの奥に秘めた葛藤と優しさを兼ね備えたビョン・ウソクの、これまでに見たことがない演技に期待が高まる。
今回、上品なアイボリーの衣装に包まれ、高貴で麗しすぎるIUとビョン・ウソクのティザーポスターが解禁となった。まっすぐに同じ方向を見据えるふたりからは希望ある未来を想起させるとともに、「王族の妻になる それが彼女の選択」というキャッチコピーからはIU演じるヒジュの強い野心と決意を感じる。あまりにも神々しい王族ショットに本作への期待がより一層高まるビジュアルとなっている。
演出は、『キム秘書はいったい、なぜ？』や『還魂』を手がけたヒットメーカーのパク・ジュンファが担当。原作は数千の応募作の中からグランプリを受賞した新人作家による完全オリジナルストーリー。
格式高い王室伝統と現代の価値観が交差する世界を丁寧に描いている。製作は『ナインパズル』『無人島のディーバ』『京城クリーチャー』『社内お見合い』など話題の人気作を手掛けるカカオ・エンターテイメント。重厚な王宮美術、華やかなロイヤル衣装、洗練された財閥ファッションなど、ストーリーはもちろん、細部までこだわり抜かれた絢爛豪華なビジュアルも見どころとなる。
■あらすじ
もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら…。韓国最大の財閥の令嬢であるソン・ヒジュは抜群の美貌と知性を兼ね備える完璧な女性。しかしその水面下では“婚外子”であるというコンプレックスを抱えながら生きていた。野心に燃える彼女が手に入れたいもの。それは本物の“血筋”を得ること。一方で、イ・アン大君は生まれ持った威厳と魅力で民衆から“最も愛される王族”として支持されるも、王家の次男がゆえに真に所有できるものは何もなく、情熱的な野望を持ちながらも沈黙の中で生きることを強いられ、孤独な人生を送っていた。ある日そんなふたりが出会い、お互いの利己的な目的のために“契約結婚”を交わすことに。似ている境遇でありながらも、異なる選択をしてきた二人だったが、その契約によって互いの人生に転換期をもたらし、いつしか契約を超えて本当の想いに気づいていく…。
■スタッフ
監督：パク・ジュンファ 『キム秘書はいったい、なぜ？』『還魂』『愛は一本橋で』
脚本：ユ・アイン
■キャスト
IU：『おつかれさま』『マイ・ディア・ミスター』
ビョン・ウソク：『ソンジェ背負って走れ』
【動画】刺激的なビジュアルで存在感放つ…ビョン・ウソク＆八木莉可子
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イ・アン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。
『おつかれさま』で圧巻の演技を披露し、名だたる賞を席巻したIUだが、本作では、抜群の美貌と知性を持ちながらも自らの立場にコンプレックスを抱える財閥令嬢ソン・ヒジュを熱演。プライドと孤独を併せ持つヒロイン像を、繊細かつ力強く体現する。
一方、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクを果たしたビョン・ウソクは、王族の血を引くも次男というポジションで真に所有できるものがないがゆえ、情熱的な野望を抱くも沈黙を強いられながら生きてきた孤独な王子を演じる。静かなまなざしの奥に秘めた葛藤と優しさを兼ね備えたビョン・ウソクの、これまでに見たことがない演技に期待が高まる。
今回、上品なアイボリーの衣装に包まれ、高貴で麗しすぎるIUとビョン・ウソクのティザーポスターが解禁となった。まっすぐに同じ方向を見据えるふたりからは希望ある未来を想起させるとともに、「王族の妻になる それが彼女の選択」というキャッチコピーからはIU演じるヒジュの強い野心と決意を感じる。あまりにも神々しい王族ショットに本作への期待がより一層高まるビジュアルとなっている。
演出は、『キム秘書はいったい、なぜ？』や『還魂』を手がけたヒットメーカーのパク・ジュンファが担当。原作は数千の応募作の中からグランプリを受賞した新人作家による完全オリジナルストーリー。
格式高い王室伝統と現代の価値観が交差する世界を丁寧に描いている。製作は『ナインパズル』『無人島のディーバ』『京城クリーチャー』『社内お見合い』など話題の人気作を手掛けるカカオ・エンターテイメント。重厚な王宮美術、華やかなロイヤル衣装、洗練された財閥ファッションなど、ストーリーはもちろん、細部までこだわり抜かれた絢爛豪華なビジュアルも見どころとなる。
■あらすじ
もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら…。韓国最大の財閥の令嬢であるソン・ヒジュは抜群の美貌と知性を兼ね備える完璧な女性。しかしその水面下では“婚外子”であるというコンプレックスを抱えながら生きていた。野心に燃える彼女が手に入れたいもの。それは本物の“血筋”を得ること。一方で、イ・アン大君は生まれ持った威厳と魅力で民衆から“最も愛される王族”として支持されるも、王家の次男がゆえに真に所有できるものは何もなく、情熱的な野望を持ちながらも沈黙の中で生きることを強いられ、孤独な人生を送っていた。ある日そんなふたりが出会い、お互いの利己的な目的のために“契約結婚”を交わすことに。似ている境遇でありながらも、異なる選択をしてきた二人だったが、その契約によって互いの人生に転換期をもたらし、いつしか契約を超えて本当の想いに気づいていく…。
■スタッフ
監督：パク・ジュンファ 『キム秘書はいったい、なぜ？』『還魂』『愛は一本橋で』
脚本：ユ・アイン
■キャスト
IU：『おつかれさま』『マイ・ディア・ミスター』
ビョン・ウソク：『ソンジェ背負って走れ』