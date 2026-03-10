Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572.T>が急反発している。９日の取引終了後に集計中の１月中間期連結業績について、営業利益が従来予想の１億２０００万円から１億７０００万円（前年同期比１５．０％減）へ、純利益が７０００万円から１億５００万円（同６．１％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、これが好感されている。



デジタルマーケティング事業において、受注回復に時間を要していることから売上高は１２億６０００万円から１１億５０００万円（同１８．３％減）へ下振れたという。ただ、案件の大型化や長期化による粗利率の向上や社員の稼働率の上昇に加えて、既存顧客や提携先からの案件が多いことによる新規営業コストの低下などの影響で、カスタムＡＩソリューション事業の粗利率が想定以上に向上したことから、利益は上振れたとしている。



出所：MINKABU PRESS