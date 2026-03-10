華麗なトラップ&ターンからGKも反応できない右足弾! 日本代表FW中村敬斗が敗戦濃厚だったチームを救う
[3.9 リーグドゥ第26節 ダンケルク 1-1 スタッド・ランス]
スタッド・ランスの日本代表FW中村敬斗が9日、リーグドゥ(フランス2部)第26節ダンケルク戦(△1-1)で劇的な今季9得点目を挙げた。
スタメン出場の中村は0-1で迎えた後半アディショナルタイム5分、ペナルティエリア左脇のDFセルヒオ・アキエメからグラウンダーのクロスが送られると、ゴールに背を向けながらトラップ。それと同時に反転しながら右足を振り、GKが一歩も動けない鋭いシュートを突き刺した。
中村は7試合ぶりとなる今季9点目を記録し、そのままフル出場。ベンチスタートのDF関根大輝は後半14分からプレーした。
スタッド・ランスは土壇場で勝ち点1をもぎ取ったが、これで5試合連続のドロー。3位から4位に後退した。
L'égalisation de Keito Nakamura sur le gong ✨ pic.twitter.com/gcwqMFxt32— Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) March 9, 2026