2026年2月12日（木）から、『十勝ワイン』にて、北海道池田町独自開発ブドウ品種『山幸』を使用した甘口赤ワイン、『幸色（さちいろ）あかの甘いひととき』が販売されています。

『山幸（やまさち）』は、『十勝ワイン』が1978年から開発に着手、2006年には農林水産省に品種登録、2020年にはOIV（国際ブドウ・ワイン機構）に品種登録された、現在の『十勝ワイン』を象徴する品種です。

その『山幸』を使用した『幸色（さちいろ）あかの甘いひととき』は、普段ワインを飲みなれていない方にも楽しんでもらえるよう甘口に仕上げられています。

他にはない“『山幸』の新たな一面”を楽しむことができるワインです！

幸色あかの甘いひととき

内容量：360ml

アルコール度数：12度

発売日：2026年2月12日（木）

販売地域：主に北海道内、一部道外

希望小売価格：1,200円（税抜）

初めてワインを飲む方でも飲めるよう甘口に仕上げられた赤ワインが新発売！

ラベルには色とりどりのパーティー用テープが舞い散る星空が。まるで、舞い上がってしまうようなような幸福感のある味わい◎

1日を頑張ったご褒美ワインとしてもおすすめです！

