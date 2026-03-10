目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』最新キャラビジュ満載の本ポスタービジュアル解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、本ポスタービジュアルが解禁された。

■主要キャスト12人が集結！

今回解禁となった本ポスターは、各キャラクターの新しいビジュアルをふんだんに使用した、本作の勢いをそのまま感じられる圧巻のビジュアル。

ひときわ目を引くのは、現役の殺し屋時代の“スマートな坂本”と、坂本商店の店長となった今の“ふくよかな坂本”がそれぞれの武器を片手に、敵に狙いを定めている姿。どちらも初出しカットとなっており、命がけの日常の幕開けを予感させる。坂本家の家訓である「人を殺さないこと」という約束を守るため、武器を拳銃から飴と輪ゴムに持ち替えた坂本。大切な家族との日常を守り抜くことができるのか…。

さらにシン（高橋）・陸少糖（横田）・平助（戸塚）という坂本の心強い仲間たち、“守るべき日常”である坂本が愛する妻子・葵（上戸）と花（吉本）、その存在から“最高戦力”というオーラを感じる南雲（北村）・神々廻（八木）・大佛（生見）の“ORDER”、そして、正体不明の×（スラー）と坂本の命を狙う鹿島（塩野）・勢羽（渡邊）。本作の主要キャスト12人が一挙に集まった超豪華なビジュアルとなっている。

本ポスターは、3月13日より全国の映画館にて順次掲出される。

■映画情報

『SAKAMOTO DAYS』

4月29日（水・祝）全国公開

原作：鈴木祐斗『SAKAMOTO DAYS』（集英社『週刊少年ジャンプ』連載）

出演：目黒蓮 高橋文哉 上戸彩 横田真悠 戸塚純貴 塩野瑛久 渡邊圭祐 北村匠海 生見愛瑠 八木勇征

小手伸也 桜井日奈子 安西慎太郎 加藤浩次 津田健次郎

脚本・監督：福田雄一

主題歌：Snow Man「BANG!!」

配給： 東宝

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

