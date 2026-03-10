乃木坂46アンダー曲タイトルが「愛って羨ましい」に決定！センターは5期生・岡本姫奈
乃木坂46が、4月8日にリリースする41th最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」。本作に収録されるアンダーメンバーによる楽曲のタイトルが「愛って羨ましい」に決定した。
■アンダー曲「愛って羨ましい」は3月10日より先行配信スタート
3月17日より3日間ぴあアリーナにて開催されるアンダーライブに先駆けて発表されたアンダー曲「愛って羨ましい」は、3月10日より先行配信がスタート。
アンダーメンバーのフォーメーションセンターは5期生の岡本姫奈が務める。
■リリース情報
2026.03.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE「愛って羨ましい」
2026.04.08 ON SALE
SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
