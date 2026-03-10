乃木坂46アンダー曲タイトルが「愛って羨ましい」に決定！センターは5期生・岡本姫奈

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46が、4月8日にリリースする41th最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」。本作に収録されるアンダーメンバーによる楽曲のタイトルが「愛って羨ましい」に決定した。

■アンダー曲「愛って羨ましい」は3月10日より先行配信スタート

3月17日より3日間ぴあアリーナにて開催されるアンダーライブに先駆けて発表されたアンダー曲「愛って羨ましい」は、3月10日より先行配信がスタート。

アンダーメンバーのフォーメーションセンターは5期生の岡本姫奈が務める。

■リリース情報

2026.03.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「愛って羨ましい」

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

