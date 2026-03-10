10日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比76.0％増の788億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同194.8％増の516億円となっている。



目立った値動きではＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が7.04％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が5.92％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が5.91％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ キャセイ台湾テックリーダー指数 <413A> が4.83％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> が4.77％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> は14.12％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は13.75％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> は9.06％安、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> は8.04％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 穀物上場投資信託 <1688> は7.47％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1406円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金246億5800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金233億8300万円も上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が95億6500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が38億6500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が32億3400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が25億1800万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が19億7000万円の売買代金となっている。



