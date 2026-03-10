

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月6日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4238> ミライアル 東Ｓ -6.63 3/ 9 本決算 －

<7804> Ｂ＆Ｐ 東Ｓ -5.74 3/ 9 1Q -33.97

<7856> 萩原工業 東Ｐ -2.85 3/ 9 1Q -17.80

<2301> 学情 東Ｐ -2.38 3/ 9 1Q 赤拡



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。



株探ニュース

