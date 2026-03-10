―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月6日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4238> ミライアル 　　東Ｓ　　 -6.63 　　3/ 9　本決算　　　　　－
<7804> Ｂ＆Ｐ 　　　　東Ｓ　　 -5.74 　　3/ 9　　　1Q　　　-33.97
<7856> 萩原工業 　　　東Ｐ　　 -2.85 　　3/ 9　　　1Q　　　-17.80
<2301> 学情 　　　　　東Ｐ　　 -2.38 　　3/ 9　　　1Q　　　　赤拡

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。

株探ニュース