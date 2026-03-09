2026年2月25日（水）から3月14日（土）までのホワイトデー期間限定で、鎌倉発祥のアロマ生チョコレートブランド『メゾンカカオ』が『大丸札幌店』に出店しています。

2026年新作コレクション『BON VOYAGE』に加え、完売続きで話題の『ショコラ・コキーユ』が登場！

画像：メゾンカカオ株式会社

3月1日（日）からは、ホワイトデー限定の新作スイーツも販売されます。

アロマ生チョコレート『BON VOYAGE』コレクション。注目作は2種の限定フレーバー

画像：メゾンカカオ株式会社

『MAISON（マスカット）』（3,456円）は、華やかさとカカオ感が奥深いビターチョコレートがベース。山梨の専用農園で収穫したシャインマスカットが合わせられています。テロワールを味わえるふくよかで厚みのある甘みは、シャインマスカットの追熟とブレンドによって生まれます。“ミューストーン”のシャルドネワインをほのかに添えて、瑞々しい果汁感の輪郭を引き立てます。

画像：メゾンカカオ株式会社

『VOYAGE（エルダベル）』（3,456円）は、世界中を巡り、最高級の素材を探求してきた『メゾンカカオ』から、ブランドを象徴する香りと味わいを表現した一品が誕生！ エルダーフラワー、白桃、ライチの繊細なブレンドが、華やかで奥深いメロディを奏でます。カカオの果実感と柔らかなロースト感を宿したミルク・ビターチョコレートを合わせることで、一粒ごとにふくらみ、長く続く余韻が、まるで旅のように広がっていきます。

注目作の『ショコラ・コキーユ』からは4品が登場

画像：メゾンカカオ株式会社

『ショコラ・コキーユ』は、まさに一粒のデザート。外側のチョコレートは少し力を入れただけで割れそうなほど繊細ながら、口の中でパリッと弾けた瞬間に、中から液状のチョコレートが溢れ出します。それは出会ったことのない、驚きに満ちた体験です！

画像：メゾンカカオ株式会社

『MUSCAT 6粒』（4,320円）は、3種のカカオをブレンドすることで、華やかさと果実感、ビターテイストが溶けるとともに深く広がるチョコレートがベース。山梨の専用農園で収穫し、追熟したシャインマスカットが合わせられています。フレッシュな果実感の余韻に、ふくよかで厚みのある甘みが広がります。

画像：メゾンカカオ株式会社

『VANILLA 6粒』（4,320円）は、世界を巡り出会った、バリ島のバニラビーンズの美味しさを一粒に。豊かな生態系の中で育まれるバニラは、力強さがありながら余韻は繊細に、奥ゆきのある味わいです。花のような香りと柔らかな甘みがとろけ出すホワイトチョコレートと合わせて。

画像：メゾンカカオ株式会社

『AMAOU 6粒』（4,320円）は、花のような香りと柔らかな甘みがとろけ出す、なめらかなホワイトチョコレートがベース。福岡県糸島で育まれる、大粒で味わいの濃いあまおう苺が贅沢に合わせられています。深い甘みと爽やかな酸味、あまおう本来の美味しさがショコラと重なり合います。

画像：メゾンカカオ株式会社

『CLASSIC 6粒』（4,104円）は、3種のカカオをブレンドすることで、華やかさと果実感、ビターテイストが溶けるとともに深く広がるチョコレートがベース。ミルクチョコレートを繊細にブレンドし甘さのバランスにこだわり、アッサムを隠し味にした、『メゾンカカオ』の代表作と言えるコキーユです。

ホワイトデー限定で、新作アロマ生チョコレートなど全6品も登場！

画像：メゾンカカオ株式会社

南イタリア・ポジターノの景色を描いたアートボックスに入っている『VACATION（レモンオリーブ）』（3,456円）は、太陽をたっぷり浴びたレモンの眩しい酸味と、軽やかなオリーブオイルを合わせた、風薫る透明感のある味わいのチョコレート。瑞々しいフレッシュレモンの美味しさを、カカオのフルーティさが魅力のミルクチョコレートが引き立てます。

画像：メゾンカカオ株式会社

『TIMELESS（ロイヤルミルクティー）』（3,240円）の幻想的なアートボックスの中には、ロイヤルミルクティーのヴィーガンチョコレートが詰められています。和三盆を合わせることで紅茶の柔らかな香りが引き立ち、華やかさとカカオ感が奥深いビターチョコレートと調和します。

画像：メゾンカカオ株式会社

『NOSTALGIA（マンダリン）』（3,240円）の韓国・済州島の穏やかな景色を描いたアートボックスの中には、済州みかんの味わい。合わせるのは、カカオの果実感と柔らかなロースト感が際立つ シングルテロワールのミルクチョコレート。その調和が、どこか懐かしい余韻を静かに広げます。

画像：メゾンカカオ株式会社

スペイン・マラガ島の景色を描いたアートボックスの中には、この地で長い歴史を刻む最小で最高の造り手、ヒメネス・スピノラによる甘口シェリーを。『PARADISE（シェリー）』（3,456円）は、まろやかな甘みのブレンディッドミルクチョコレートと、カカオ感とロースト感を宿したビターチョコレートが調和し、シェリーの余韻をどこまでも引き立てます。

画像：メゾンカカオ株式会社

スコットランド・アイラ島の景色を描いた美しいアートボックスの中には、ナッツの女王とも称されるマルコナアーモンドを。『ISLAND（アーモンド）』（3,240円）は、深い甘みとコク、豊かな香りがチョコレートと溶け合い、豊かな調和を生み出します。味わいに抑揚をもたせるミルクチョコレートが、最後に長く続く余韻となって、アーモンドの甘みと香りを引き立てます。

画像：メゾンカカオ株式会社

ハワイ島の景色を描いた美しいアートボックスの中には、自家製のとろける生キャラメルに、たっぷりのバニラビーンズを合わせた贅沢な一粒を。『WAVE（バニラキャラメル）』（3,240円）は、濃密な甘みの中に、ほんのひとつまみの塩が奥行きを生み出し、まろやかなバニラの香りがチョコレートと溶け合って、豊かな余韻を長く残します。

詳細情報

メゾンカカオ

出店期間：2026年2月25日（水）～3月14日（土）

出店場所：北海道札幌市中央区北5条西4丁目7 大丸札幌店 1階

※ホワイトデー製品のみ3月1日（日）より販売開始。全製品、完売次第終了。

北海道Likers編集部のひとこと

鎌倉発祥のアロマ生チョコレートブランド『メゾンカカオ』が期間限定で『大丸札幌店』に登場！

ホワイトデー限定商品も見逃せません♡ パッケージも華やかなので、贈り物にもおすすめですよ◎

文／北海道Likers

