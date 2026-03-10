お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武が10日までに自身のインスタグラムを更新し、64歳の誕生日を迎えたことを報告し、妻で女優の安田成美（59）との夫婦ショットを披露した。

木梨は9日、「本日、64才部門ジジー協会！組合チョーに選出されました！」と書き出すと、安田と寄り添いポーズを決める夫婦ショットをアップ。続けて「PAPA HAPPY BIRTHDAY」などと書かれたバースデーカードも投稿した。

「たくさんのお花、シャン、ドン、頂きものプレゼント、メッセージなど誠にありがとうございますー！！！明日明後日、全力で組合ライブやるだけやってみます！！組合チョ〜木梨憲武 ありがとうありがとうありがとう〜」とつづった。

木梨の投稿に、フリーアナウンサーの山本里菜は「のりさんお誕生日おめでとうございます パワフルなのりさん大好きです！これからもついていきます！」、歌手のAIは「ハピハピハピバースデーーーーーーマジでおめでとうございまっす」と祝福。

フォロワーからは「のりさん、お誕生日おめでとうございます ずっと応援してます」「ブルーノートでのライブ楽しみです♪」「成美さんと仲良しいいですね〜！メッセージカードも良かったですね〜」「超超超超チョ〜素敵な64thお誕生日ですね！」といった反響が寄せられている。