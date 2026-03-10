ナルミヤキャラクターズとコラボ！ららぽーと豊洲で平成レトロな「KAWAII MARKET」
ナルミヤ・インターナショナルは3月13日〜29日、アーバンドック ららぽーと豊洲のイベント「KAWAII MARKET」に参画する。
KAWAII MARKET
「KAWAII MARKET」は平成レトロがテーマ。幅広い世代に愛されるナルミヤキャラクターズとのコラボレーションが楽しめる。
会場では平成カルチャーを体感できる様々なコンテンツを用意した。ららぽーと豊洲の対象店舗で3,000円以上購入すると、オリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントする。
オリジナルアクリルキーホルダー
ららぽーと豊洲・ららテラスHARUMI FLAGの対象店舗の利用で、オリジナルスマホステッカーをプレゼントする。
期間中は、館内を巡って絵柄を完成させる重ね押しスタンプラリーや、ナルミヤキャラクターズと写真が撮れるフォトスポットも登場する。
重ね押しスタンプラリー
3月20日〜22日には、オリジナル腕時計を作るワークショップを開催する。参加費は500円。対象年齢6歳以上で、定員は各日100名。10:00より各回分全ての整理券を会場にて配布する。
オリジナル腕時計作りワークショップ
期間中は、ららぽーと豊洲とららテラス HARUMI FLAGの公式Instagramのフォローといいねで、「ナカムラくん」のグッズが当たるSNSキャンペーンも実施する。
(c)NARUMIYA INTERNATIONAL CO．，LTD．
(c)NARUMIYA INTERNATIONAL CO．，LTD．