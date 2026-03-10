◆姫路競馬４日目（３月１０日）

《小牧 太》

４８勝。ミルトプライム（１１Ｒ）でメイン制覇に燃える。「前走は残り１００メートルで止まった。距離短縮で」（◎）。エイシンアニーモ（１０Ｒ）も「好勝負になるはず」（◎）。ファイアトーチ（６Ｒ）は「調子はいい」（◎）。リリーハート（７Ｒ）も「前走がいい内容。昇級しても」（◎）。

《下原 理》

２８勝。エイシンジコクテン（４Ｒ）に力が入る。「前走の内容がいい。楽しみ」（◎）。エイシンレジューム（１１Ｒ）も「短い距離の方が合っているかも」（◎）。グリューンヴァルト（８Ｒ）は「ゲートを決めて」（○）。ミキヨウッドテール（２Ｒ）も「前、前でレースしたい」（○）。グランコスメ（１０Ｒ）は「展開が向いてほしい」（○）。オーシンキャンディ（５Ｒ）も「前走が悪くない走り。さらに前進してほしい」（○）。

《杉浦 健太》

２１勝。期待のヴィーリヤ（１１Ｒ）は「１４００メートル戦の方がいい。折り合いに気をつけて」（◎）。コパノロケット（１２Ｒ）も「集中力を保てれば」（◎）。アロンジカフェ（８Ｒ）は「展開が向けば」（○）。ワンダーアンジェ（２Ｒ）も「久々になるが、クラスが下がったので」（○）。ロードシャマール（９Ｒ）は「クラスが上がるので…」（△）。

《笹田 知宏》

１２勝。ハギノインスパイア（８Ｒ）に気合。「スムーズに運ぶことができれば」（◎）。サニイアール（２Ｒ）も「久々を叩いて息もちはよくなるはず」（◎）。アマノハバキリ（１０Ｒ）は「スムーズにハナに行けたらいいが…。同型馬との兼ね合い次第」（○）。エイシンビルボード（１２Ｒ）も「前走よりも時計を詰める必要がある」（○）。

《土方 颯太》

８勝。キーオブハート（６Ｒ）に手応え。「大外枠は歓迎。スタートが決まれば」（◎）。ムーンブリッジ（７Ｒ）も「昇級戦になるが、前走のようなレースができれば」（◎）。マリーナサンライズ（９Ｒ）は「もうワンパンチほしい」（○）。

《大山 真吾》

７勝。メイショウニトベ（８Ｒ）に好感触。「距離短縮は問題ない。前走ぐらい走れば」（◎）。エピックデイ（６Ｒ）も「降級したので前進があっても」（◎）。ベベル（１２Ｒ）は「前走の走りは悪くないが、追い出してからが甘いかも」（○）。

《新庄 海誠》

６勝。エルフェニックス（９Ｒ）に自信。「去勢明けの前走もしっかり走った。ここもクリアしてくれるはず」（◎）。ハッピーコールズ（１２Ｒ）も「最近は悪くないレースをしている。しまいを生かしたい」（◎）。ベラジオマサキ（６Ｒ）は「ゲートを気をつけて」（○）。アオイメルスイ（８Ｒ）も「前走も悪くない走りだったが…。もう少し軽い馬場の方がこの馬にはいいのかも」（○）。チョウモーレツ（４Ｒ）は「追走に手いっぱいの現状。時間がかかりそう」（△）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触