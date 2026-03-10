◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国―メキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

米国空軍士官学校出身の米国代表スキーンズ投手（パイレーツ）とジャックス投手（レイズ）が、母校の後輩に粋なプレゼントを行った。９日（日本時間１０日）の米国―メキシコ戦のチケットを購入し、現役選手を招待した。

スキーンズとジャックスはともにプロ入り前、コロラド州にある米国空軍士官学校「エアフォース・アカデミー」の野球チーム「ファルコンズ」でプレー。スキーンズは、空軍飛行士を目指しつつ、大学時代は、”二刀流”として活躍した経歴を持つ。ファルコンズは先週末にテキサス州に遠征しており、滞在を１日延長して、チームが輩出した偉大なスキーンズのＷＢＣデビューとなる大一番を観戦することになった。

デローサ監督は「空軍士官学校というバックグラウンドを持つ２人と話していると、とてもスペシャルなものを感じる」と敬意を送る。

「胸にＵＳＡの文字をつけたユニホームを着ることは、最も栄誉なことのひとつ」と語るスキーンズは母国愛を胸にマウンドへ。この日の登場曲は映画「トップガン」のテーマ曲。会場のムードは大きく盛り上がった。