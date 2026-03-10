WBC1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、東京ドームの1次ラウンド・プールCで韓国が豪州に7-2で勝利した。2勝2敗で3か国が並んだが、「失点率の差」により2位となり4大会ぶりの1次ラウンド突破。準々決勝に進出した。試合終了直後には韓国の主将が涙を流すシーンも。日本ファンの感動を誘っている。

最後のアウトを取った瞬間、ライトの主将イ・ジョンフはグラブで顔を覆い、歓喜の涙を流した。約10秒動くことができなかったが、チームメートが駆け寄り、みんなで喜びを分かち合った。それでも、涙を隠すためかグラブで顔を覆ったままだった。

準々決勝突破の条件である「5点差」を巡り、試合中に「敗退」と「突破」が二転三転する超劇的な展開に、感情を爆発させた韓国の主将。ネット上の日本ファンももらい泣きした。

「『日本だけが本気の大会』ってこういうの見ても言えるんかな」

「イジョンフ愛されてるなぁ」

「やっぱり野球って素晴らしいんや」

「俺も泣きそうになったわ」

「ここまじ泣いたし本気なの伝わってきて心打たれる」

イ・ジョンフは9回裏に強烈なライナーをスライディングしながら好捕。1点も許せない場面でのプレーについて「何も考えていなかったです。ただボールが飛んできたときに『絶対に捕らなきゃ』と思って走り出したんです。途中でボールが照明に少し入ってしまったんですが、運も味方してくれたようです」と振り返っていた。



