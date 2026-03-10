ワールド・ベースボール・クラシック

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う米国代表に悲報が舞い込んだ。昨季のサイ・ヤング賞左腕、タリク・スクーバル投手（タイガース）がチームを離れ、タイガースのキャンプ地に戻ることが判明。米ファンからは賛否の声が渦巻いた。

スクーバルは7日（日本時間8日）に行われた1次ラウンド・プールBのイギリス戦で3イニングを投げ、2安打1失点、5三振を記録。当初、WBCでは1試合のみの登板予定だったが、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」の記事では「立ち去るのは難しい」と、チーム残留を匂わすコメントが伝えられた。

ただ、米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者はXで「マーク・デローサ監督によると、タリク・スクーバルは今夜の試合終了後に米国代表チームを離れ、デトロイト・タイガースのキャンプに戻る予定だ」と発表。思わぬ一報が舞い込んだ。

日本時間10日の早朝に届いた最新情報に米ファンも困惑。X上には「あまり良い動きではない。一体、彼はデトロイトに対して、何の恩義があるっていうんだ？」「日本が間違いなくWBCで優勝するぞ！」「そもそも、なぜアメリカ代表の枠を取ったんだ。自分勝手だ」「だったら土曜日の時点で離脱しておくべきだった。全員の時間を無駄にしたぞ！」「ロースター枠の無駄遣いもいいとこ。笑える」などの声が寄せられている。

一方、「この件で、彼が責められるべきではない」「ビジネス上の決断として尊重せざるを得ない」「彼を責める気にはなれない。今の年齢やキャリアを考えれば、失うものが多すぎる」「ビジネスはビジネスだ。彼は来年の冬に4億ドル以上の大型契約を控えている。3月の大会のためにそれをリスクにさらすわけにはいかないだろう」といった擁護派も現れ、賛否の声が噴出している。



（THE ANSWER編集部）