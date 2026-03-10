「今年も主役は譲らない」

そんな意気込みを感じたのが、国内女子ゴルフの開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」を制した佐久間朱莉（23）だ。

1アンダーからスタートした2日目は62と大爆発。首位から4打差の17位から単独トップに立つと、首位を守り切り、通算5勝目を挙げた。

前年の年間女王が開幕戦に勝つのは2003年の不動裕理以来23年ぶり。昨年の12月に逝去した師匠のジャンボこと尾崎将司氏の「お別れの会」が3月16日に都内のホテルで行われるが、まさかそこで、今季の優勝報告ができるとは思わなかったのではないか。

ところが佐久間は、「ジャンボさんのお別れ会があるので、その時にいい報告をしたいという思いで開幕を迎えたので、そういう気持ちでプレーはしていました」と言った。まさに不言実行。今季は師匠からの「宿題」である公式戦Vを狙う。

優勝には手が届かなかったものの、原英莉花（27）も師匠にいい報告ができる。米下部ツアーから昇格しての今季初戦となった「ブルーベイLPGA」（中国）は、強風と厳しいピン位置に多くの選手が大苦戦。そんな中で4日間アンダーパーで回り、通算4アンダーの10位でフィニッシュした。

原は佐久間ほどゴルフ脳は高くないが、173センチと長身で手足が長く、おまけに美人。モデル並みのルックスで男性ファンが多く、師匠はゴルフ以外のことでトラブルが起きないか心配していた。夢に見た最高峰の米ツアーで勝つことが何よりの恩返しになるが、とりあえず自身の開幕戦でトップ10入りを果たし、天国の師匠もホッとしているだろう。

佐久間や原とは対照的に、いつまでも不振から抜け出せないのが渋野日向子だ。スイングを次々と変えながらも、浮上のきっかけをつかめない。そんな渋野に対し、「歩き方を見直すべきだ」と指摘する声がある。発言の主は、スポーツサイエンスの第一人者である田中誠一氏（東海大名誉教授）。いったいどういうことか。その“驚きのメリット”とは。

