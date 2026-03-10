豪州ツアーとの共同主管で行われた国内男子ツアーの新規大会であり開幕戦の「ISPS HANDA JAPAN-AUSTRALASIA CHAMPIONSHIP」（ニュージーランド・ロイヤルオークランド＆グレンジGC=7221ヤード・パー72）最終日は、バック9に入っても優勝圏内にいた木下稜介がトップに2打差の通算13アンダー4位、岩崎亜久竜は同12アンダー6位に終わった。木下は13番で「お先に」打った50センチのパーパットを外したのが痛かった。

今大会は、JGTOから66人が出場し、27人が予選を通過。初日は藤本佳則が6アンダーで単独首位に立つと、2日目には岡田晃平が67で回り、通算9アンダーで首位タイに浮上。3日目は海外勢に首位を譲るも、岩崎が首位から3打差の同10アンダー4位タイにつけ優勝へ期待を持たせたが結局届かず、トップ10フィニッシュも2人という物足りない結果に終わった。

優勝は通算15アンダーで並んだJ・トンプソン（豪州）とのプレーオフを制したT・スマイス（同）。