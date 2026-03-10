フットサルのメットライフ生命Fリーグ2025/2026の年間表彰式「Fリーグ アウォーズ」が開催された。

日本フットサルトップリーグの松井大輔理事長、表彰選手、監督、リーグ関係者以外にJFA（日本サッカー協会）の宮本恒靖会長、日本フットサル連盟の北澤豪会長といった日本サッカー界のレジェンドが列席した式典。「Fリーグでこんな盛大で派手やかなアウォーズは記憶にない」とは、出席したサッカー関係者の談である。

数ある表彰の中、最優秀選手賞、得点王、そしてベストファイブと名古屋オーシャンズ所属の清水和也トリプル受賞となった。彼の活躍を知る者であれば、ある程度予想できた結果であろう。

また新人賞（伊集龍二）に最優秀監督賞（木暮賢一郎）も含め、個人賞に名古屋勢が名を連ねたことが、まさに今季Fリーグのハイライトとなった。

清水は「日頃から自分たちを熱く応援していただいている皆さまの大きな支えがあったからこそ、受賞できたと思っております。Fリーグを子供たちの憧れる舞台にできるよう、私たちは日々全力で成長していきたいというふうに思っております」と感謝と決意を口にした。

リーグの「顔」である彼は、同時に日本代表主将でエースという絶対的な存在でもある。

２月にジャカルタで開催されたAFCアジアカップ。日本代表は、開催国のインドネシアに屈してベスト4敗退に終わってしまう。

1万人超の観客が集い、熱気溢れるアリーナで行われた準決勝の後。駆け付けたファンへ深々と頭を下げる清水の姿から、日本フットサルを背負う強い自負を感じさせられたことは記憶に新しい。

松井理事長は、式典冒頭に登壇して「Fリーグはまだまだ成長の途中、私たちはこれからもフットサルの可能性を信じて、リーグとして進化し続け、挑戦することを決してやめません」と挨拶した。理事長就任後、リーグ運営面においてインドネシアのフットサル連盟との戦略的パートナーシップ締結や新たなスポンサーシップ獲得など「松井大輔効果」が反映されていることを強く感じている。

しかし、ピッチレベルでは、リーグがより注目されるに不可欠な＜スター性を持ったニューカマー＞の登場までには至っていないように感じてならない。

アウォーズでもベストファイブにノミネートされた吉川智貴（名古屋オーシャンズ）、唯一無二のエースとして一時代を築いた森岡薫（ペスカドーラ町田）は今季をもって現役を退く。

海外組は元より、甲斐稜人や山中翔斗（共にペスカドーラ町田）といった次世代を担う選手たちにより強いリーダーシップを発揮し、リーグを引っ張っていってくれることを期待したい。

フットサルーー。

11人制のサッカーとは同じようで同じではない。息つく暇がないほどの展開は、実に面白い競技特性を持ち、アイデア豊富な個人技などエンターテイメント性も高い。

日本のフットボールファンには、是非ともフットサルに注目していただきたい。

アウォーズ終了後の会場出口で「ありがとうございました」と来場者ひとりひとりの目を見ながら、手土産を手渡しする松井理事長の姿があった。

宮本恒靖JFA会長とともに囲み取材に応じた際の言動も含め、リーグを預かる長として、このままでは難しい、変革を進めなければ、といった強い決意を感じ得られた。

リーグの進化なくして、日本フットサルの繁栄なし。盛大にアウォーズが開催されたこの日が、日本フットサルの新たな海航への船出になってくれることを切に願っている。

（取材・文・写真＝佐々木裕介／フットボールジャーナリスト）