3月19日に開幕するセンバツ高校野球の組み合わせ抽選会が6日に行われ、1回戦の対戦が決まった。センバツ連覇を目指す横浜は神村学園、昨夏に続く夏春連覇を狙う沖縄尚学は帝京と対戦。強豪校同士のつぶし合いが続出した1回戦全16試合の勝敗を占った。

【第1日=19日】

第1試合は16年ぶりの帝京と史上5校目の夏春連覇を目指す沖縄尚学の好カード。沖縄尚学は昨夏Vに貢献した末吉良丞と新垣有絃の左右二枚看板が残る。帝京も「スーパー1年生」のスラッガー・目代龍之介を擁するが、沖縄尚学が競り勝つ。第2試合は中京大中京が阿南光を下す。第3試合は八戸学院光星と崇徳の対戦。アマチュア野球に詳しいスポーツライターの美山和也氏がこう言う。

「八戸学院光星はエースで4番の北口晃大主将が大黒柱。崇徳も昨秋の中国大会4戦完投3完封の最速140キロ左腕・徳丸凜空が中心だが、総合力で上回る八戸学院光星が勝つと見ています」

【第2日=20日】

第1試合は滋賀学園が21世紀枠の長崎西を倒す。第2試合は横浜が神村学園との初戦屈指の好カードを制す。横浜は最速154キロ右腕のドラフト1位候補の織田翔希を擁し、野手も小野舜友ら春夏の甲子園経験者が残りスキがない。23、24年夏の甲子園4強の神村学園は、参加校中2番目の打率.382の強力打線を擁するが、横浜が上回る。第3試合は花巻東と智弁学園の強豪校対決。

「智弁学園の最速149キロ左腕・杉本真滉は、昨秋の公式戦で47回3分の2を投げて68奪三振のドクターK。逢坂悠誠が4番を務め、太田蓮、主将の角谷哲人の中軸は強力。東北を制した花巻東も古城大翔と赤間史弥を擁する打線が強力ですが、智弁学園が上回ると思います」（前出の美山氏）

【第3日=21日】

第1試合は花咲徳栄が東洋大姫路を下す。第2試合は日本文理が21世紀枠の高知農を倒す。第3試合は試合巧者の専大松戸が島田爽介、中谷嘉希の二枚看板を擁する北照に勝つ。

【第4日=22日】

第1試合は神戸国際大付と九州国際大付の昨秋の明治神宮大会決勝の再戦。高校野球雑誌「ホームラン」の元編集長・戸田道男氏がこう言った。

「明治神宮大会を制した九国は今大会の優勝候補ですが、プロ注目の主力選手が校則違反で出場停止。他にも好左腕がいたりと層は厚いが、まとまりを欠く可能性がある。神戸は明治神宮大会3試合5本塁打の強力打線。九国がベストメンバーでないなら、神戸がリベンジすると見ています」

第2試合は近江が大垣日大に勝つ。第3試合は関東王者で最速152キロ右腕・菰田陽生を擁する山梨学院が長崎日大を下す。

【第5日=23日】

第1試合は初出場の帝京長岡が東北を下す。第2試合は英明が高川学園を倒す。第3試合は三重が佐野日大に勝つ。

【第6日=24日】

第1試合は熊本工と大阪桐蔭の対戦。

「大阪桐蔭が初戦を突破するでしょう。1回戦最後に登場するのは計4度目でゲンがいい。13年は3回戦敗退も17年は徳山壮磨（元DeNA）や根尾昂（中日）を擁し、決勝では履正社を倒して優勝。22年も前田悠伍（ソフトバンク）らを擁して優勝。後半は過密日程になりますが、強さを発揮しています」とは前出の戸田氏だ。