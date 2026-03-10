【大雪警報】栃木県・宇都宮市、真岡市、さくら市、那須烏山市、上三川町、益子町などに発表 10日09:22時点
気象台は、午前9時22分に、大雪警報を宇都宮市、真岡市、さくら市、那須烏山市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、那珂川町に発表しました。
南部では、10日昼過ぎまで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宇都宮市
□大雪警報【発表】
積雪 10日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■真岡市
□大雪警報【発表】
積雪 10日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■那須烏山市
□大雪警報【発表】
積雪 10日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■上三川町
□大雪警報【発表】
積雪 10日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■益子町
□大雪警報【発表】
積雪 10日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■茂木町
□大雪警報【発表】
積雪 10日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■市貝町
□大雪警報【発表】
積雪 10日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■芳賀町
□大雪警報【発表】
積雪 10日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■高根沢町
□大雪警報【発表】
積雪 10日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■那珂川町
□大雪警報【発表】
積雪 10日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm