2026年“記録的な大量飛散”の花粉症は家電設定で差がつく「エアコン内気×空清×加湿」の正解
2026年春の花粉飛散は平年以上との予測もあり、「正しく、着実な」花粉症対策が重要となっている。今回は医療法人社団藤和東光会藤保クリニックの院長・飯島康弘氏に花粉症対策について話を伺い、家庭内の家電機器の設定のコツ、そのほか身近で実行しやすい対策、そしてこれからの花粉症対策がどうなるかを紹介していく。
◆フル活用したい“三種の神器”
花粉症対策で重要なことは主に二つある。一つは不織布マスクを丁寧に着用し、帰宅時に髪や衣服の付着花粉に注意し、タオルでゆっくり拭い、洗顔などで着実に花粉を落とす、花粉を「入れない・落とす・溜めない」の徹底。そしてもう一つは、なるべく早期に病院で花粉症ケアを受け、医師の指導など確実な情報源をもとに着実な治療を続ける「初期療法」だ。
このうち前者については、家庭内で使用するエアコン、サーキュレーター、空気清浄機の扱いも大きく関わってくると飯島院長は語る。
「花粉シーズンは窓を開けずにエアコンで室温調節すると、花粉の室内侵入を防げます。ほかにも除湿運転や空気清浄運転なら、空気中の花粉を吸い込んでフィルターで捕集してくれますよ。このとき設定は内部循環（内気循環）にし、外気を直接取り込まないようにするのがコツです。花粉対策用のフィルターや『空気清浄モード』『花粉モード』が備わっていれば、積極的に使っていきましょう」
このほか、市販のエアコンフィルターシートを貼り付けると花粉捕集効果が高まる。エアコン本体のフィルターをこまめに掃除し、花粉やホコリが溜まって性能が落ちないよう保つことも大事だ。さらに洗濯物乾燥にはエアコンの衣類乾燥モードを活用すると、外干しせずに済み花粉付着を防げるなど、花粉症対策のうえでエアコンが活用できる範囲はかなり広い。
「次に、サーキュレーターは部屋の空気を循環させる補助として使います。空気清浄機との併用で、部屋の隅々に滞留した花粉を空気清浄機まで運ぶのに役立ち、花粉吸引の効果を最大限に引き出せます。空気清浄機の対角線上に置いて、部屋全体に緩やかな気流を作るとさらに良いですね。風が強すぎると花粉が舞い上がり逆効果なので、強弱を調節して柔らかい空気の流れを維持しましょう」
換気の際には窓近くにサーキュレーターを配置し、窓に向けて風を送り出すと部屋の空気を押し出し、花粉侵入をガードしながら効率よく換気できるという。サーキュレーターで室内の空気を動かし、「溜まった花粉を動かして除去する」イメージだ。床の花粉を舞わせないために加湿器と併用して少し湿度を上げておくのも有効だ。
「続けて空気清浄機は、とりわけ花粉対策の要です。設置場所は床に近い位置、かつ玄関や部屋の出入口付近がおすすめです。花粉やホコリは重くて床付近に溜まるので、低位置で吸引する方が効率的に捕集できます。玄関に置けば入ってきた花粉をすぐキャッチでき、一石二鳥です。また、運転モードで『花粉モード』や『自動モード（花粉センサー付）』があれば、花粉センサーの感度が上がることで、微量の花粉も見逃さず強力に吸引してくれます」
空気清浄機を使うコツは、フィルターを定期的に掃除または交換し、目詰まりさせないことだ。花粉シーズン中は24時間連続運転が理想である。就寝時は静音モードで切らずに動かし続け、夜間に舞い上がる花粉も取り除こう。このようにエアコン・サーキュレーター・空気清浄機を組み合わせ、室内の空気そのものを管理すれば、花粉症対策のうえで非常に効果的である。
◆加湿器も効果的、掃除機はかけ方に要注意
このほかに花粉症対策で重要な家電は何だろうか。飯島院長に質問してみた。
◆フル活用したい“三種の神器”
花粉症対策で重要なことは主に二つある。一つは不織布マスクを丁寧に着用し、帰宅時に髪や衣服の付着花粉に注意し、タオルでゆっくり拭い、洗顔などで着実に花粉を落とす、花粉を「入れない・落とす・溜めない」の徹底。そしてもう一つは、なるべく早期に病院で花粉症ケアを受け、医師の指導など確実な情報源をもとに着実な治療を続ける「初期療法」だ。
「花粉シーズンは窓を開けずにエアコンで室温調節すると、花粉の室内侵入を防げます。ほかにも除湿運転や空気清浄運転なら、空気中の花粉を吸い込んでフィルターで捕集してくれますよ。このとき設定は内部循環（内気循環）にし、外気を直接取り込まないようにするのがコツです。花粉対策用のフィルターや『空気清浄モード』『花粉モード』が備わっていれば、積極的に使っていきましょう」
このほか、市販のエアコンフィルターシートを貼り付けると花粉捕集効果が高まる。エアコン本体のフィルターをこまめに掃除し、花粉やホコリが溜まって性能が落ちないよう保つことも大事だ。さらに洗濯物乾燥にはエアコンの衣類乾燥モードを活用すると、外干しせずに済み花粉付着を防げるなど、花粉症対策のうえでエアコンが活用できる範囲はかなり広い。
「次に、サーキュレーターは部屋の空気を循環させる補助として使います。空気清浄機との併用で、部屋の隅々に滞留した花粉を空気清浄機まで運ぶのに役立ち、花粉吸引の効果を最大限に引き出せます。空気清浄機の対角線上に置いて、部屋全体に緩やかな気流を作るとさらに良いですね。風が強すぎると花粉が舞い上がり逆効果なので、強弱を調節して柔らかい空気の流れを維持しましょう」
換気の際には窓近くにサーキュレーターを配置し、窓に向けて風を送り出すと部屋の空気を押し出し、花粉侵入をガードしながら効率よく換気できるという。サーキュレーターで室内の空気を動かし、「溜まった花粉を動かして除去する」イメージだ。床の花粉を舞わせないために加湿器と併用して少し湿度を上げておくのも有効だ。
「続けて空気清浄機は、とりわけ花粉対策の要です。設置場所は床に近い位置、かつ玄関や部屋の出入口付近がおすすめです。花粉やホコリは重くて床付近に溜まるので、低位置で吸引する方が効率的に捕集できます。玄関に置けば入ってきた花粉をすぐキャッチでき、一石二鳥です。また、運転モードで『花粉モード』や『自動モード（花粉センサー付）』があれば、花粉センサーの感度が上がることで、微量の花粉も見逃さず強力に吸引してくれます」
空気清浄機を使うコツは、フィルターを定期的に掃除または交換し、目詰まりさせないことだ。花粉シーズン中は24時間連続運転が理想である。就寝時は静音モードで切らずに動かし続け、夜間に舞い上がる花粉も取り除こう。このようにエアコン・サーキュレーター・空気清浄機を組み合わせ、室内の空気そのものを管理すれば、花粉症対策のうえで非常に効果的である。
◆加湿器も効果的、掃除機はかけ方に要注意
このほかに花粉症対策で重要な家電は何だろうか。飯島院長に質問してみた。