ロシアのプーチン大統領は9日、アメリカのトランプ大統領と電話会談しました。イラン情勢をめぐり、早期の外交的解決を提案したということです。

ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領は9日、トランプ大統領との電話会談で、ウクライナの和平協議に加えイラン情勢についても意見を交わしたということです。

プーチン大統領はこれに先立ち、イランの大統領や中東各国の首脳らと電話会談をしていて、トランプ大統領に対し、早期の外交的解決を提案したということです。

また、アメリカのイラン攻撃に伴うエネルギー価格の高騰を背景にトランプ氏に揺さぶりをかけているとみられ、ロイター通信によりますと、アメリカはロシア産の石油の制裁緩和を検討しているということです。

プーチン大統領は9日、「エネルギー危機が到来した」と述べていて、ヨーロッパに対しても協力の用意があると言及しました。

緊迫する中東情勢を受けて、各国から制裁を受けているロシア産エネルギーの安定供給をアピールする構えです。

一方、トランプ氏も9日、会見で、中東やウクライナ情勢をめぐりプーチン氏と電話会談したと述べ、「非常によい会談だった」と評価しました。

中東情勢をめぐっては、プーチン氏が協力したい意向を示したのに対し、トランプ氏は、ウクライナ侵攻を終わらせれば「より大きな協力ができるようになる」と伝えたということです。