米国サンディエゴ在住の女優武田久美子（57）が、10日までにインスタグラムを更新。メディカルスクール（医学大学院）に通う長女ソフィアさんとの美しいツーショットを公開した。

インスタグラムは3日に更新。自身の新しいヘアスタイルを公開し、20年前の自身の髪型なども公開。変わらぬ美貌にファンからは「若いときも年を重ねた今もゾクッとするような美しさにしびれてしまいます」などの絶賛の声があがった。

この投稿の中で、武田の長女で現在は米国のメディカルスクールで医師を目指して勉強を続ける長女とのツーショットも公開。武田の隣で、おどけたような表情のソフィアさんとのツーショットにはファンから「久美子さん、ソフィアさんの変顔面白いですね！」とコメントが寄せられるなど、やや変顔になっているがキュートで、一緒にいる武田もやわらかい表情の笑顔をたたえている。

武田は89年にリリースした写真集「My Dear Stephanie」で披露した「貝殻ビキニ」で一世を風靡（ふうび）した。ホタテガイの貝殻を胸元に付け、水着に見立て、以後代名詞として定着した。99年にアメリカ人と結婚。米国カリフォルニア州サンディエゴに移住したが16年1月に離婚。その後もサンディエゴ在住を続けている。長女のソフィアさんは2002年に出産した。